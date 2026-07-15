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Краткосрочные держатели биткоина фиксируют убытки: ключевые показатели опустились до минимумов с октября 2024 года

Ситуация среди краткосрочных держателей биткоина заметно ухудшилась. Рыночная капитализация монет, принадлежащих инвесторам с небольшим сроком владения, сократилась до $233,9 млрд, опустившись ниже минимума, зафиксированного во время капитуляции рынка в октябре 2024 года.

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