Краткосрочные держатели биткоина фиксируют убытки: ключевые показатели опустились до минимумов с октября 2024 года

Ситуация среди краткосрочных держателей биткоина заметно ухудшилась. Рыночная капитализация монет, принадлежащих инвесторам с небольшим сроком владения, сократилась до $233,9 млрд, опустившись ниже минимума, зафиксированного во время капитуляции рынка в октябре 2024 года.