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Алькарас полетел в Буэнос-Айрес, где вернется на корт после травмы бедра

Алькарас полетел в Буэнос-Айрес, где вернется на корт после травмы бедра

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас отправился в Буэнос-Айрес, где проведет первый турнир после травмы бедра.

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