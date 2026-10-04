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Gold futures

Gold futures

Gold futures Gold Futures COMEX_DL:GC1! TJ-001 Over the past four weeks, gold futures have experienced a decline, wiping out virtually all of their gains from the previous two months.

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