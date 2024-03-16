Такого улова никто не ожидал. Чудо это или бесчеловечность? А может большая чья-то беда? А может – большое счастье? Прохладным осенним ранним утром три рыбака – отец с сыном и сват располагали свои снасти на реке.
Найдёнка
Комментарии
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Zoia Goldshtab
До слёз.... Будь счастлива СЕМЬЯ!!!!
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17 час.
Надежда Каштанова
Будьте счастливы
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15 час.
Элеонора Коган
МОЛОДЦЫ,НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ!!!!НИЗКИЙ ИМ ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ЗА МАЛЫШКУ НАДЕНЬКУ!!!! ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧКЕ!!!!
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11 час.
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