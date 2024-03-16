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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Владимир СССР
    Украинские диверс...
  • Игорь
    Проголосовал, благо до избирательного метров 600 - тростью не пользуюсь принципиально, чтоб не уступали место в транс...Украинский план з...
  • Zoia Goldshtab
    Потеря для страны....ЛЮБИТЕЛЬ САМОИРОНИИ

Найдёнка

Найдёнка

Такого улова никто не ожидал. Чудо это или бесчеловечность? А может большая чья-то беда? А может – большое счастье?  Прохладным осенним ранним утром три рыбака – отец с сыном и сват располагали свои снасти на реке.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
До слёз.... Будь счастлива СЕМЬЯ!!!!
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17 час.
Надежда Каштанова
Будьте счастливы
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15 час.
Элеонора Коган
МОЛОДЦЫ,НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ!!!!НИЗКИЙ ИМ ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ЗА МАЛЫШКУ НАДЕНЬКУ!!!! ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧКЕ!!!!
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11 час.

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