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Последний шанс искупить вину: Проворовавшиеся чиновники рвутся в зону Операции. "Индульгенция на-минималках" не пройдет

Последний шанс искупить вину: Проворовавшиеся чиновники рвутся в зону Операции. "Индульгенция на-минималках" не пройдет

Фото: globallookpress.com/Tsitsagi Nikita Новая российская реальность может оказаться не по вкусу некоторым высокопоставленным чиновникам и депутатам.

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Комментарии
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Александр Батт
Воевать должна профессиональная  армия, а не ополчение.
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3 час.
ХА
Харченко Александр
Разбегутся, хрен кого найдешь
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1 час.
Валерий Шляхтин
Вор должен сидеть в тюрьме, никаких поблажек не должно быть, раньше за подобное расстреливали. Полная конфискация у воров и членов семей и потом в окопы на передовую.
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1 час.

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