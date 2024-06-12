По народному календарю 12 июня отмечается Змеиный праздник. Название дня связано с тем, что, по приметам, именно 12 июня змеи устраивали свои змеиные свадьбы, подыскивая партнера.
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По народному календарю 12 июня отмечается Змеиный праздник. Название дня связано с тем, что, по приметам, именно 12 июня змеи устраивали свои змеиные свадьбы, подыскивая партнера.