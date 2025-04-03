❗️⚡️Подразделения БПЛА противника активно применяют в Курском приграничье БПЛА-"камикадзе" HF-1 (AQ-100 Bayonet) от Helsing.
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❗️⚡️Подразделения БПЛА противника активно применяют в Курском приграничье БПЛА-"камикадзе" HF-1 (AQ-100 Bayonet) от Helsing.