Автоэксперт оценил планы по сокращению порога превышения скорости

Даже привычные +20 км/ч, которые сегодня не штрафуют, часто становятся фактором риска В ближайшее время в России, вероятно, не будут пересматривать допустимое превышение скорости без штрафа.
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