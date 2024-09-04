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  • лина любимцева
    Этим сатанистам ВОЗДАСТСЯ за то, что громят храмы и у себя на Украине, и в России...Украинские сатани...
  • Николай
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Украинские сатанисты направили FPV-дроны в православный храм

Украинские сатанисты направили FPV-дроны в православный храм

Село Грузское расположено на берегу реки Лозовая (приток Ворсклы), является административным центром Грузчанского сельского поселения в составе Борисовского района в юго-западной части Белгородской области.

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Комментарии
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Семен Борисов
В рядах салорейха одни черти служат!Там людей нет уже давно!В плен никого не брать!Ещё кормить эту мразоту!
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4 час.
F I
Верное пророчество древних инков . Планетой правит Сатана и Конец Света наступил в 2012 году....
Ответить
4 час.
лл
лина любимцева
Этим сатанистам ВОЗДАСТСЯ за то, что громят храмы и у себя на Украине, и в России...
Ответить
2 час.

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