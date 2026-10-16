Итак, решение строить крейсера по типу «Баян» было принято. Однако, в отличие от крейсеров типа «Богатырь» или «Жемчуг», серию которых можно было бы продолжить хоть завтра, для строительства «Баянов» следовало получить чертежи у «Форж э Шантье».
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