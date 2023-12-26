Пиерис представляет собой вечнозеленый кустарник, ценящийся садоводами за красивые молодые побеги, которые зачастую окрашены в насыщенно-красный оттенок.
Пиерис
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Пиерис представляет собой вечнозеленый кустарник, ценящийся садоводами за красивые молодые побеги, которые зачастую окрашены в насыщенно-красный оттенок.