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Оппозиция Латвии требует отставки министра МВД после приостановки работы пограничного пункта «Патерниеки» с Белоруссией

Оппозиция требует отставки министра внутренних дел В Латвии оппозиционная партия «Стабильность!» потребовала отставки министра внутренних дел Яниса Домбравы после его распоряжения приостановить работу единственного функционирующего пункта пропуска «Патерниеки» на границе с Белоруссией.

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