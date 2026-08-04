Оппозиция Латвии требует отставки министра МВД после приостановки работы пограничного пункта «Патерниеки» с Белоруссией

Оппозиция требует отставки министра внутренних дел В Латвии оппозиционная партия «Стабильность!» потребовала отставки министра внутренних дел Яниса Домбравы после его распоряжения приостановить работу единственного функционирующего пункта пропуска «Патерниеки» на границе с Белоруссией.