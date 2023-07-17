Представители РФ приедут на конгресс FIL, который обсудит недопуск российских саночников

Представители Федерации санного спорта России (ФССР) примут участие в работе ежегодного конгресса Международной федерации санного спорта (FIL), на котором будет обсуждаться вопрос отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Представители Федерации санного спорта России (ФССР) примут участие в работе ежегодного конгресса Международной федерации санного спорта (FIL), на котором будет обсуждаться вопрос отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
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