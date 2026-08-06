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Fresh Panic As Pentagon Has Used 'Virtually All' Its Long-Range Precision Missiles On Iran

Fresh Panic As Pentagon Has Used 'Virtually All' Its Long-Range Precision Missiles On Iran

Fresh Panic As Pentagon Has Used 'Virtually All' Its Long-Range Precision Missiles On Iran US forces "used up virtually all" of their precision, long-range missiles during the course of the Iran war, and during the earlier heavy US-Israeli campaign of Operation Epic Fury, Reuters reported Tuesday.

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