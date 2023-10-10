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Расчеты "Торнадо-С" уничтожили пункт дислокации ВСУ под Купянском

Расчеты "Торнадо-С" уничтожили пункт дислокации ВСУ под Купянском

Скриншот видео Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении. Сокрушительные удары по позициям боевиков нанесли расчеты РСЗО  "Торнадо", которые позволяют поражать цели на расстоянии до 120 километров.

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