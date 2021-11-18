Продолжаются проверочные мероприятия по соблюдению масочного режима в общественном транспорте

В рамках работы по исполнению поручений Главы Республики Крым межведомственными рабочими группами в составе заместителя главы администрации Джанкойского района Анны Трушиной, начальника отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Сергея Коваржа, заведующего сектором по вопросам торговли, потребительского рынка и услуг Алексея Шмата, сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Джанкойский», ОУУИП и ПДН МО МВД России «Джанкойский», линейного отдела полиции на станции «Джанкой» ежедневно на транспорте осуществляются проверочные мероприятия по соблюдению профилактических мер в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в Джанкойском районе.