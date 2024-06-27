Что ещё посмотреть в Туле кроме Кремля

Итак, продолжим нашу прогулку по Туле. Кремль и набережную мы с вами уже посмотрели в прошлом посте, так что в этот раз напишу список других мест в городе, которые я бы порекомендовал посетить: ⠀1️⃣ Улица Металлистов.