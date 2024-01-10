Названы самые пунктуальные авиакомпании мира

Эти перевозчики очень редко подводят своих клиентов. Аналитическая компания Cirium изучила данные авиакомпаний из более чем 600 источников и опубликовала список самых пунктуальных авиаперевозчиков в 2023 году.
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