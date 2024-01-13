10 лучших парков развлечений в мире

А вы в детстве мечтали побывать в Диснейленде? А знаете ли Вы, какие парки развлечений помимо Диснейленда считаются лучшими в мире? А в России? В конце поста Вы узнаете, какие три парка развлечений, считаются самыми лучшими в России.