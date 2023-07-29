Эрдоган попал в ловушку: в украинских портах задержаны 12 турецких судов и 2 крана

Власти Турции продолжают работать над восстановлением зерновой сделки на прежних условиях. В Минобороны Турции сообщили о проведении переговоров с Украиной и Россией, чтобы добиться безопасного возвращения турецких судов из украинских портов.
Власти Турции продолжают работать над восстановлением зерновой сделки на прежних условиях. В Минобороны Турции сообщили о проведении переговоров с Украиной и Россией, чтобы добиться безопасного возвращения турецких судов из украинских портов.
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