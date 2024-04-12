Два человека пострадали при атаке БПЛА в Белгороде

Два человека пострадали при атаке беспилотника в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Беспилотник врезался в административное здание, в результате взрыва у двух человек осколочные ранения рук и ног, уточнил глава региона.
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