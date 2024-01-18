Фильм студентов ВГИКа победил на международном фестивале в Иране

Фильм «Мама, я в космос!» режиссеров-студентов ВГИКа Андраника Саркисяна, Дарьи Куликовой и Софьи Шугай получил Золотую Статуэтку 53-го Международного научно-образовательного кинофестиваля Roshd, который состоялся в конце декабря в Тегеране.