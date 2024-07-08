Понедельник, 0️⃣8️⃣ июля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🤕 Всемирный день борьбы с аллергией 👨‍👩‍👦 Всероссийский день семьи, любви и верности 💸День обнаруженных заначек 🪐День общения со вселенной 🥸Всемирный день разоблачений 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1561 год - в Москве на Красной Площади завершилось строительство Собора Покрова Пресвятой Богородицы, более известного как Храм Василия Блаженного 📔 1709 год - состоялось крупнейшее сражение Северной войны - "Полтавская битва", в ходе которого русская армия под руководство Петра I разгромила шведов 📔 1889 год - начала издаваться ежедневная американская деловая газета "The Wall Street Journal" 📔 1944 год - указом Президиума ВС СССР введено почётное звание "Мать-героиня" и учреждены орден "Материнская слава" и медаль "Медаль материнства" 📔 1997 год - постановлением Правительства РФ принято новое положение о паспорте гражданина РФ, отныне его обязаны иметь все граждане, достигшие 14 лет, а не 16, как раньше.