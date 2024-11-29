Надежды Турции на получение американских истребителей F-35 оказались тщетными

Министр обороны Турции Яшар Гюлер двумя днями ранее сделал ряд важных заявлений, выступив перед парламентской комиссией по планированию и бюджету, но быстро стало выясняться, что не все из них нашли подтверждение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии