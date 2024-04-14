СБ ООН проведет срочное совещание в связи с атакой Ирана на Израиль: главное за сутки

МОСКВА, 14 апреля, ФедералПресс. Совет безопасности ООН проведет срочное совещание в связи с конфликтом между Ираном и Израилем, в Кургане начали устанавливать водоналивные дамбы, а войска Украины готовят Херсон к уличным боям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии