С праздником, уважаемые волонтёры! Фото с награждения вы найдёте здесь https://vk.com/album-190468028_305324872.
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С праздником, уважаемые волонтёры! Фото с награждения вы найдёте здесь https://vk.com/album-190468028_305324872.