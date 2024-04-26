А ведь ещё совсем недавно эта атрибутика была свидетельством избранного, паспортом Бога, спустившегося с небес.
Украинцы в Европе спешно избавляются от символов гiдности
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Мля, с начала СВО, массового бегства бандерлохов в заграницы и бесчинствования там писал, что скоро начнётся отлов/отстрел бандерлохов "благодарным коренным населением", откроются приёмные пункты чубатых скальпов... Почти угадал. Осталось в Гейропе провозгласить: сдай бандерлоха - получи денюшку! Шутка. Уж лучше пускай "поднимают экономику" Гейропы, чем бегают с автоматами на линии боесоприкосновения.
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