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Хабиб выразил соболезнования близким погибших в Махачкале: «Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся»

«Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся. Соболезную всем родным и близким. Большое количество погибших и пострадавших в Махачкале», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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