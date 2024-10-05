Какое водохранилище стратегически важно для Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Межгорное водохранилище под Симферополем с переброской в него части стока реки Салгир – стратегически важные для Крыма проекты, заниматься которыми необходимо сейчас, пока сюда не подается днепровская вода через Северо-Крымский канал.