Какое водохранилище стратегически важно для Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Межгорное водохранилище под Симферополем с переброской в него части стока реки Салгир – стратегически важные для Крыма проекты, заниматься которыми необходимо сейчас, пока сюда не подается днепровская вода через Северо-Крымский канал.
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