Британская олимпийская ассоциация поддержала участие России в Олимпиаде-2024

Глава Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон в интервью Sky Sports поддержал вероятное участие российских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх - 2024 в Париже, однако отметил, что атлеты обязаны выступать в нейтральном статусе без российского флага.