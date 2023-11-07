Британская олимпийская ассоциация поддержала участие России в Олимпиаде-2024

Глава Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон в интервью Sky Sports поддержал вероятное участие российских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх - 2024 в Париже, однако отметил, что атлеты обязаны выступать в нейтральном статусе без российского флага.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии