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Задержано руководство сгоревшего хостела в Москве

Задержано руководство сгоревшего хостела в Москве

Задержано руководство хостела на юге Москвы, где при пожаре погибли восемь человек. По данным столичного СУ СК, задержаны 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор.

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