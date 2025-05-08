Telegraph: на Украине погиб наемник из Британии

ЛОНДОН, 8 мая. /ТАСС/. Гражданин Великобритании Кристофер Гаррет, воевавший на Украине на стороне военизированного националистического объединения «Азов» (признано террористической организацией, запрещено в РФ), погиб вблизи города Изюм.
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