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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Долговременные симптомы COVID-19 могут быть связаны с повреждением «центра управления» головного мозга

Исследование выявило долгосрочные последствия тяжелой инфекции COVID-19 Ученые из Кембриджского и Оксфордского университетов провели исследование, которое показало долгосрочные физические и психические последствия тяжелой инфекции COVID-19.

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