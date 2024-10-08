Долговременные симптомы COVID-19 могут быть связаны с повреждением «центра управления» головного мозга

Исследование выявило долгосрочные последствия тяжелой инфекции COVID-19 Ученые из Кембриджского и Оксфордского университетов провели исследование, которое показало долгосрочные физические и психические последствия тяжелой инфекции COVID-19.
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