После перестрелки — удар: где заканчивается хронология и начинается причинность

4 сентября в 13:12 Владимир Зеленский сообщил о попадании дрона в центральное здание СБУ на Владимирской улице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Думали, народ пр...
- Чеченцев депортир...
- Чеченцев депортир...
Ну сколько ещё бизнесмены от войны будут тратить дорогостоящие ракеты на туп... - ой, простите, - конечно же "точечные" удары вместо тотальных бомбежек территории противника? Пока все народные деньги не освоят??? И свалят за бугор после этого?