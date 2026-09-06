Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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После перестрелки — удар: где заканчивается хронология и начинается причинность

После перестрелки — удар: где заканчивается хронология и начинается причинность

4 сентября в 13:12 Владимир Зеленский сообщил о попадании дрона в центральное здание СБУ на Владимирской улице.

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Tigra07

Ну сколько ещё бизнесмены от войны будут тратить дорогостоящие ракеты на туп... - ой, простите, - конечно же "точечные" удары вместо тотальных бомбежек территории противника? Пока все народные деньги не освоят??? И свалят за бугор после этого?