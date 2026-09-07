Путин постановил создать межведомственную комиссию по временным ограничениям

Владимир Путин создал межведомственную комиссию под руководством министра юстиции для применения временных ограничительных мер в отношении релокантов, уклоняющихся от наказания за рубежом, включая заморозку имущества и запрет на финансовые операции.
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