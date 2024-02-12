Дисциплинарная палата КХЛ и ФХР отказала «Сибири» в апелляции по снятию очков

Совместная дисциплинарная палата Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отказала «Сибири» в апелляции по снятию четырёх очков в регулярном чемпионате за нарушение лимита на легионеров.
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