Заведующую детским садом в Челябинске оштрафовали за бегство воспитанников

В Челябинске руководство детского сада наказали за бегство двух воспитанников. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, с жалобой на учреждение в надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска обратились родители одного из детей, посещающих детский сад №379.