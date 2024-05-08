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В Свердловской области мать погибшего на СВО сына отказалась от внука ради выплат

Мать погибшего бойца СВО в Камышлове отказалась от внука ради посмертных выплат, пишет Ура.ру. Согласно информации, женщина не хотела делиться деньгами с невесткой, поэтому отказывалась признавать внука, который был рожден от ее сына и его невесты, находящейся в декрете.

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