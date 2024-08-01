Glencore намерен создать отдельную компанию для ведения угольного бизнеса Недавно горнодобывающий и сырьевой гигант Glencore приобрел Elk Valley Resources - угольный бизнес Teck Resources.
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Glencore намерен создать отдельную компанию для ведения угольного бизнеса Недавно горнодобывающий и сырьевой гигант Glencore приобрел Elk Valley Resources - угольный бизнес Teck Resources.
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