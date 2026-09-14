Путешествие по Туве в поисках Тувы. Верховья двух Енисеев

Я с замначальника охотнадзора республики Буяном Ооржаком снова в пути. Мы едем в Тоджинскую котловину, откуда берёт начало Большой Енисей – ранее самый промысловый район (хожуун) республики.
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