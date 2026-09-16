Причины, которые заставят машины подорожать еще сильнее уже этой осенью

За последние пять лет средняя цена нового автомобиля в России выросла почти вдвое – с 1,68 млн рублей в 2020 году до 3,47 млн рублей к августу 2025-го.
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