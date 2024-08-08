Представленный к званию Героя РФ водитель БТР рассказал о «наезде» на ВСУ в Урожайном

Водитель БТР 82-А с позывным Марк в ходе выполнения боевой задачи по освобождению села Урожайное повел машину прямиком на позиции украинских боевиков, игнорируя обстрел из гранатометов и атаки беспилотников.
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