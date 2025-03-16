Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Лидеры обсудят перспективы дальнейшего развития отношений между странами Президент России Владимир Путин проведет в понедельник переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который приедет в РФ с официальным визитом.
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