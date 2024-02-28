Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 703 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tamara Goncharuk
    Хватит реверансы делать перед врагами. Наши военные дороже мнения наших врагов. Долг платежом красен, а то опять прие...Разгорелся спор о...
  • Bogdan Stupin
    Можно подумать, что слова "война в Европе" лежат где-то в глубокой заначке. И никто сегодня не может себе представить...Россия готовится ...
  • Марина Петрова
    Я пожилой человек, и я  за наших родных бойцов, они жизнью рискуют ради нас, поэтому они правы. Хохлы не пожалеют ник...Разгорелся спор о...

Виктория Нуланд сильно огорчена тем, что Россию не удалось купить за кулек с «печеньками»

Виктория Нуланд сильно огорчена тем, что Россию не удалось купить за кулек с «печеньками»

На днях замгоссекретаря США Виктория Нуланд поделилась сокровенными мыслями о России. Оказывается, современная Россия это не та Россия, которую она хотела бы видеть, и как бы грустно это не прозвучало - не все покупается за «печеньки».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх