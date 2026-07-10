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Марк Уэббер: «Разговоры о том, что Пиастри хочет уйти из «Макларена» – чепуха»

Менеджер Оскара Пиастри и бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер отреагировал на слухи о будущем гонщика «Макларена».

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