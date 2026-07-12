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Даниелян показал фрагмент произвольной программы на тему из «Розовой пантеры»

Российский фигурист  Артур Даниелян  будет выступать под музыку из фильма «Розовая пантера» в произвольной программе.

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