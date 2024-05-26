Какой ресурс у «робота» 7DCT от Haval Jolion: примерное число уже известно

Haval Jolion быстро стал самой популярной иномаркой на российском рынке. Концепция автомобиля совпала с запросами многих водителей: высокий клиренс, неплохая динамика, привлекательный внешний вид и многое другое.
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