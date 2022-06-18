Британия vs США: Остин за драп ВСУ, Джонсон — против, Зеленский — как дерьмо в проруби

Американцы поддерживают главкома Залужного, стремящегося избежать напрасных потерь, но британцы подначивают Киев к бессмысленному сопротивлению Александр Ситников Фото: Zuma/TASS 11 июня американский Институт изучения войны (ISW) сделал ньюсмейкером дня Вадима Скибицкого, замначальника Главного управления разведки Украины (ГУРУ), который заявил: «ГУРУ получило подтвержденную информацию о том, что российские войска продлили свое военное планирование на следующие 120 дней, до октября 2022 года».