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Как правильно поступить, если разбилось зеркало, чтобы не навлечь беду

Как правильно поступить, если разбилось зеркало, чтобы не навлечь беду

Зеркало — не просто утилитарный предмет в доме, а мощный магический артефакт. В старину оно считалось отражением не только внешности человека, но и его души, а потому разбить зеркало было сродни разрушению энергетического баланса, что могло привести к неприятным последствиям.

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