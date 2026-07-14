Iran Says It Will Continue Exporting Oil Despite Canceled U.S. Waiver

Iran continues to export its oil despite last week’s cancellation of the U.S. waiver of its oil sales, Iranian Oil Minister, Mohsen Paknejad, said on Tuesday, as Tehran remains defiant and determined to control the Strait of Hormuz amid renewed hostilities and the reinstated U.
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